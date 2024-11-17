Ракетная атака РФ: в Киеве горит крыша жилого дома 17.11.2024, 8:36

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Пожар вспыхнул в Печерском районе.

Украина находится под массированным ракетным обстрелом России. В центре Киева из-за падения обломков ракеты пылает крыша жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

По словам мэра, пылает крыша одного из домов в Печерском районе. Все службы направляются на место.

«В результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле пятиэтажного жилого дома. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Начальник КГВА сообщил, что предварительно, в результате атаки есть один пострадавший. Человека передали медикам.

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