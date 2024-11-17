закрыть
17 ноября 2024, воскресенье, 9:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ракетная атака РФ: в Киеве горит крыша жилого дома

  • 17.11.2024, 8:36
  • 1,470
Ракетная атака РФ: в Киеве горит крыша жилого дома

Пожар вспыхнул в Печерском районе.

Украина находится под массированным ракетным обстрелом России. В центре Киева из-за падения обломков ракеты пылает крыша жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову столицы Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

По словам мэра, пылает крыша одного из домов в Печерском районе. Все службы направляются на место.

«В результате ракетного удара по Киеву из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле пятиэтажного жилого дома. Информация о пострадавших уточняется», - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Начальник КГВА сообщил, что предварительно, в результате атаки есть один пострадавший. Человека передали медикам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев