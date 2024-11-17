Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 1 17.11.2024, 9:12

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В небо подняли 17 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Утром 17 ноября страна-агрессор Россия осуществила массированные пуски ракет по Украине со стратегических бомбардировщиков и кораблей в Черном море. В Киеве из-за падения обломков загорелась крыша жилого дома, сообщает OBOZ.UA.

Об этом информировали в воздушных силах ВСУ и местных военных администрациях. Отметим, что утром в ряде областей противовоздушная оборона работала и над уничтожением российских ударных дронов типа.

По данным мониторинговых каналов, ночью с аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Всего на пусковые рубежи двигалось до 17 бортов. Они летели юго-восточным курсом в направлении Каспийского региона РФ.

Позже стало известно, что в воздухе находится две авиагруппы таких бомбардировщиков:

– 10 с аэродрома «Оленья» двигались в сторону пусковых позиций вблизи Энгельса;

– 7 с аэродрома «Энгельс» двигались в сторону в сторону Цимлянского водохранилища/акватории Каспийского моря.

Около 06:00 в Воздушных силах Украины сообщили, что агрессор совершил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков.

«Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – призвали военные.

Также они известили о возможных пусках россиянами ракет «Калибр» с Черного моря. Там находились четыре корабля-ракетоносителя общим залпом до 24 ракет. Около 07:00 в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы.

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