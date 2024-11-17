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Самый дешевый седан BMW нового поколения показали на первых фото

  • 17.11.2024, 9:48
  • 1,338
Самый дешевый седан BMW нового поколения показали на первых фото

Автомобили разрабатывают в рамках проекта с историческим названием Neue Klasse.

BMW готовит несколько моделей нового поколения. Автомобили разрабатывают в рамках архитектуры с историческим названием Neue Klasse. Новая BMW 3 Series – самый дешевый седан из этих машин.

Детали стали известны Carscoops. Это первая серийная модель новой линейки Neue Klasse. В рамках этой архитектуры появится несколько автомобилей. При этом машины будут предлагать максимально широкий диапазон силовых установок.

Новая BMW 3 Series 2027 года выйдет на рынок в том числе как электромобиль BMW i3. Но не стоит путать новинку с одноименным компактным электрическим хэтчбеком, который уже покинул модельную линейку. Это совершенно другая машина.

Теперь же на первых фото показали седан BMW 3 Series с двигателем внутреннего сгорания. Очевидно, что во время ходовых испытаний прототип спрятали под плотным камуфляжем. Из-за этого невозможно рассмотреть дизайн серийного автомобиля. Но известно, что он будет похож на концепт 2023 года.

Электромобили BMW пользуются достаточной популярностью. Однако замедление спроса игнорировать невозможно. В последнее время разные автопроизводители вновь начали инвестировать средства в разработку моделей с ДВС.

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