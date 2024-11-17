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В Абхазии протестующие демонтировали забор вокруг «парламента»

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  • 17.11.2024, 15:59
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В Абхазии протестующие демонтировали забор вокруг «парламента»

«Президент» самопровозглашенной «республики» заявил о госперевороте.

В Сухуми протестующие демонтируют забор вокруг «парламента». Митингующие назвали его «забором позора».

«Это преступное решение — отгораживаться от своего народа заборами и прятаться. Нам не от кого прятаться, мы никого не боимся», — комментируют снос активисты.

«Президент» самопровозглашенной республики Аслан Бжания заявил, что переговоры с оппозицией зашли в тупик. Протесты он назвал попыткой государственного переворота, пишет РИА «Новости».

Жители протестуют против инвестиционного соглашения с Россией, которое дает серьезные преференции российским компаниям в сфере строительства. Протест постепенно перерос в антиправительственный: митингующие захватили здание парламента и потребовали отставки президента Аслана Бжании и его команды.

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