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Протестующие в Абхазии хотят создать «переходное правительство»

  • 17.11.2024, 17:34
Протестующие в Абхазии хотят создать «переходное правительство»

Если «президент» не уйдет в отставку.

В случае невыполнения требований об отставке «президента» самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, координационный совет оппозиции может создать «временное правительство». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на лидера ветеранской организации «Аруаа» Темура Гулия.

«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», – сказал Гулиа.

Оппозиция предлагает на должность «премьера» и «и.о. президента» до новых «выборов» кандидатуру «вице-премьера», «главы» Минфина Владимира Делба.

«Наши требования такие: мы предложили вице-премьера, министра финансов Владимира Делбу назначить премьер-министром и и.о. президента, при этом отправив в отставку весь состав кабмина, в том числе силовой блок. Вполне приемлемое условие», – добавил он.

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