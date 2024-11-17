ВСУ подорвали российский «Тор»
- 17.11.2024, 18:22
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Бомбы сбросили на самую уязвимую часть ЗРК.
Силы беспилотных систем ВСУ поразили российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» в Донецкой области. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
Российская система противовоздушной обороны была обнаружена операторами аэроразведки из состава 412-го отдельного батальона беспилотных систем Nemesis. Поражение произошло непосредственно с квадрокоптера, на который были подвешены боеприпасы, сброшенные на ПВО в области размещения зенитных ракет.
Слабым местом этих систем является то, что при минимальном повреждении РЛС наведение зенитных ракет комплексом становится невозможным, а система требует ремонта.