ВСУ подорвали российский «Тор» 17.11.2024, 18:22

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Бомбы сбросили на самую уязвимую часть ЗРК.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» в Донецкой области. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Российская система противовоздушной обороны была обнаружена операторами аэроразведки из состава 412-го отдельного батальона беспилотных систем Nemesis. Поражение произошло непосредственно с квадрокоптера, на который были подвешены боеприпасы, сброшенные на ПВО в области размещения зенитных ракет.

Слабым местом этих систем является то, что при минимальном повреждении РЛС наведение зенитных ракет комплексом становится невозможным, а система требует ремонта.

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