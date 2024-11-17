закрыть
17 ноября 2024, воскресенье, 19:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ подорвали российский «Тор»

  • 17.11.2024, 18:22
  • 2,100
ВСУ подорвали российский «Тор»

Бомбы сбросили на самую уязвимую часть ЗРК.

Силы беспилотных систем ВСУ поразили российский зенитно-ракетный комплекс «Тор» в Донецкой области. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Российская система противовоздушной обороны была обнаружена операторами аэроразведки из состава 412-го отдельного батальона беспилотных систем Nemesis. Поражение произошло непосредственно с квадрокоптера, на который были подвешены боеприпасы, сброшенные на ПВО в области размещения зенитных ракет.

Слабым местом этих систем является то, что при минимальном повреждении РЛС наведение зенитных ракет комплексом становится невозможным, а система требует ремонта.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев