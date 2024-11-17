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Роботы-собаки патрулируют резиденцию Трампа во Флориде

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  • 17.11.2024, 20:16
Роботы-собаки патрулируют резиденцию Трампа во Флориде

На их ноге есть надпись — «не гладить».

Частную виллу Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, принадлежащую будущему президенту США Дональду Трампу, патрулируют роботизированные собаки-охранники Spot. Они недавно появились в арсенале Секретной службы США, сообщает BBC в воскресенье, 17 ноября.

BBC пишет, что роботы не имеют оружия, управляют ими дистанционно или автоматически. Также маршрут «собак» предварительно запрограммирован.

На ноге у робота есть табличка с надписью «Не гладить».

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