Роботы-собаки патрулируют резиденцию Трампа во Флориде 1 17.11.2024, 20:16

На их ноге есть надпись — «не гладить».

Частную виллу Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, принадлежащую будущему президенту США Дональду Трампу, патрулируют роботизированные собаки-охранники Spot. Они недавно появились в арсенале Секретной службы США, сообщает BBC в воскресенье, 17 ноября.

BBC пишет, что роботы не имеют оружия, управляют ими дистанционно или автоматически. Также маршрут «собак» предварительно запрограммирован.

На ноге у робота есть табличка с надписью «Не гладить».

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