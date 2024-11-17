Роботы-собаки патрулируют резиденцию Трампа во Флориде

Роботы-собаки патрулируют резиденцию Трампа во Флориде1
- 17.11.2024, 20:16
На их ноге есть надпись — «не гладить».
Частную виллу Мар-а-Лаго в Палм-Бич во Флориде, принадлежащую будущему президенту США Дональду Трампу, патрулируют роботизированные собаки-охранники Spot. Они недавно появились в арсенале Секретной службы США, сообщает BBC в воскресенье, 17 ноября.
BBC пишет, что роботы не имеют оружия, управляют ими дистанционно или автоматически. Также маршрут «собак» предварительно запрограммирован.
На ноге у робота есть табличка с надписью «Не гладить».