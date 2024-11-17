Грузинская оппозиция устанавливает палатки в центре Тбилиси 7 17.11.2024, 20:28

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И перекрывает дороги.

Грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» призвала всех присоединиться к 24-часовой акции протеста у здания Тбилисского государственного университета. О новом плане оппозиции сообщил один из лидеров коалиции Ника Гварамия. К акции присоединилась и партия «Единство-Национальное движение».

Гварамия подчеркнул, что протестные «гуляния» пора прекратить и надо перейти к конкретным действиям — «все перекрыть» и начать бессрочную акцию протеста — и на проспекте Руставели, а затем «медленно и целенаправленно, спланированно и мирно» перекрываться все автомагистрали — до назначения перевыборов в Грузии, передает SOVA.

Первая локация — Тбилисский госуниверситет (ТГУ) им. Ив. Джавахишвили, сообщил Ника Гварамия.

Сообщается, что на 24 часа будет перекрыт проспект Чавчавадзе, улица Меликишвили и Варазисхеви: на месте устанавливаются палатки, о которых Гварамия заявлял ранее.

«Крик-шум — все это закончилось! Мы возвращаем родину! Все перекрываем! Нет больше времени у нас! Мы, те люди, кто получил больше всех голосов от населения Грузии (на выборах 26 октября — ред.), которое заявило: «Мы идем в Европу!», берем на себя ответственность. И да! Мы идем в Европу! Я приветствую собравшихся на проспекте Руставели, приносим очень большие извинения за беспокойство, но мы стоим здесь и мы здесь остаемся! В режиме 24 часов эта акция будет стоять здесь! Кто согласен не побояться арестов, не испугаться холода, не бояться русского режима — потому, что эта родина наша! Будущее наше! И мы идем в Европу!», — подчеркнул он.

Гварамия сообщил, что оппозиционеры и их сторонники займут все автомагистрали потому, чтобы Грузия шла в Европу.

Лидер той же коалиции Элене Хоштария заявила, что политики будут знакомить с планом действий каждый раз.

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