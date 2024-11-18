ВСУ нашли способ массово ликвидировать армию РФ в Курской области 18.11.2024, 6:30

Видео от украинского Генштаба.

Российские войска понесли значительные потери техники во время механизированных штурмов от противотанковых мин, установленных на Курщине. Соответствующее видео с подборкой взрывов российской техники было опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ в сети «Фейсбук».

Как отмечают в Генеральном штабе, только благодаря установленным минным заграждениям противник потерял 17 единиц техники при попытках совершения штурмовых действий. Эти заграждения были установлены как инженерными подразделениями сил поддержки, так и силами самих подразделений из состава тактической группы поддержки на Курщине.

«На этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения. Спасибо воинам за высокий профессионализм и результативную боевую работу», – заявили в Генеральном штабе.

Вооруженные Силы Украины осуществляют активное минирование возможных путей наступления с использованием различных технических средств, в частности, разнообразных тяжелых дронов мультикоптеров, наземных роботизированных платформ, а также артиллерии.

Для этого используются как разнообразные мины, предоставленные странами-партнерами, остатки советских запасов, а также новые мины украинского производства.

При этом новые мины производятся не только на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но силами инженерных подразделений самих воинских частей. Такие изделия варьируются в широком диапазоне кустарности: от уникальных изделий ручной работы до стандартизированных промышленных образцов.

Ярким примером такого производства является копия советской противотанковой мины «ПТМ-3», которая производится инженерной службой 414-й ОПУБАС «Птицы Мадяра».

Такая ситуация с потерями российской техники на минах в Курской области не нова. Так, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что только за октябрь россияне потеряли или повредили более 20 единиц военной техники на минно-взрывных заграждениях.

Согласно опубликованной информации, российские войска потеряли или повредили за октябрь семь бронетранспортеров, семь боевых машин пехоты, один бронеавтомобиль «Тигр» и пять единиц основных боевых танков «Т-72».

Это в очередной раз подтверждает значимость качественной инженерной подготовки обороны. Только при использовании всего спектра средств, начиная с оборудования позиций и заканчивая установкой как минно-взрывных, так и невзрывных заграждений, можно создать устойчивую оборону и нанести врагу наибольшие потери.

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