Forbes: Россияне так и не научились прятать своих солдат от HIMARS 18.11.2024, 10:13

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Новые удары ВСУ — прямое этому доказательство.

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов по скоплению живой силы противника на оккупированной части Запорожской области. Для этой цели украинские силы применили системы HIMARS.

Под двойной удар попало около 20 вражеских солдат, которые либо стали «200-ми», либо же их сильно покалечило, пишет Forbes.

Очень хорошо сработали украинские операторы дронов, которые запустили вглубь противника разведывательный БПЛА. На краю одной из лесополосы враг скопился возле своей военной техники.

Эксперты пишут, что для удара ВСУ использовали минимум три ракеты M30/31. Украинские защитники стали ждать, когда подъедут за ранеными, чтобы нанести и четвертый удар. Скорее всего, украинские артиллеристы использовали кассетный снаряд М30 с 400 мини-гранатами.

С одной стороны, противник бросает все свои силы на Донбасс, но и, с другой стороны, пытается оказать давление на украинские силы на Запорожском направлении.

В Украинском центре оборонных стратегий уверены, что к весне 2025 года Путин хочет захватить село Темировку, которое находится на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Сейчас Киев бросил все свои силы на Курщину и Донбасс, а южные силы может поддерживать с помощью таких вот точных ударов.

За 33 месяца войны против Украины командование ВС РФ продолжает собираться своих солдат в большом количестве на открытой местности.

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