Названы пять гаджетов, которые Apple покажет весной 2025-го 18.11.2024, 13:15

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Среди них — дешевый iPhone.

Компания Apple представит как минимум пять новых устройств будущей весной. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Начало следующего года ознаменует выход доступного iPhone SE 4. Инсайдеры говорят, что нас ждет «самое большое обновление» iPhone SE с момента его дебюта в 2016 году.

Актуальный SE 3 повторяет дизайн iPhone 8 с огромными рамками и Touch ID. Новинка же возьмет все лучшее из последних поколений: дисплей увеличится до 6,1 дюйма и перейдет на OLED-панель, появится Face ID, USB-C, и в целом смартфон будет похож на iPhone 14. Новый iPhone SE 4 также станет первым устройством, в котором будет использоваться собственный модем Apple.

Также следующей весной базовый iPad, скорее всего, получит свое первое обновление с 2022 года. Основное внимание будет уделено поддержке Apple Intelligence. Визуальных изменений вряд ли стоит ждать. Еще Apple должна обновить iPad Air, дополнив серию планшетом с чипсетом M3 и 90-герцовым экраном.

Еще одно ожидаемое обновление – MacBook Air 13 и 15 с процессором M4. Обновление было бы более существенным, если бы Apple не перевела все текущие Air на 16 ГБ оперативки, считают в 9to5Mac.

Еще одним весенним устройством американского бренда станет абсолютно новый продукт для умного дома. По слухам, новинка совместит возможности iPad, Apple TV и HomePod, а использование чипа A18 позволит ей корректно работать с ИИ-пакетом Apple Intelligence.

Также ходят слухи о новом поколение AirTag и обновление для профессиональных компьютеров Mac Studio и Mac Pro, но о дате выхода нет ничего конкретного. Другими словами, они могут выйти весной 2025 года, а могут задержаться до конца года.

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