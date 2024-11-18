В Кремле впервые прокомментировали революцию в Абхазии

В Кремле впервые прокомментировали революцию в Абхазии4
- 18.11.2024, 13:30
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Слово взял Песков.
Россия выступает за скорейшую нормализацию ситуации в самопровозглашенной республике Абхазии и надеется, что «она останется в конституционном русле». Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, выступаем за скорейшую нормализацию обстановки в республике и хотели бы, чтобы эта ситуация оставалась в абсолютно конституционном русле», – сказал Песков журналистам в понедельник.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, как в Кремле воспринимают происходящее в Абхазии, передает «Интерфакс».
Протесты в Абхазии начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров, которые выступили против ратификации соглашения, позволяющего российским компаниям реализовывать проекты в «республике». Оно освобождает инвесторов от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организации и на прибыль. Также они должны будут платить всего 5% НДС вместо 10%. Кроме того, инвесторы имеют преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям, также им разрешается использовать выделенную абхазскую землю как залог под банковский кредит.
Оппозиция назвала соглашение распродажей ресурсов и угрозой «суверенитету республики».