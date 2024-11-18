ВСУ разбили бронетанковый штурм под Курахово 18.11.2024, 15:37

Ключевую роль сыграл танк Leopard 2A4.

ВСУ успешно отразили масштабную атаку российских оккупантов на Кураховском направлении. Штурм был проведен с использованием бронетехники для прикрытия наступления пехоты, которая намеревалась захватить украинские позиции. Однако совместная работа украинских танков, артиллерии и операторов ударных FPV-дронов разрушила планы захватчиков, пишет «Диалог».

Для отражения атаки украинские силы использовали как минимум один основной боевой танк Leopard 2A4, который сыграл ключевую роль в уничтожении российской бронетехники. Видео боевой работы с места событий было опубликовано пресс-службой 33-й ОМБр и показывает, как Leopard 2A4 уничтожает технику противника.

Подразделение Национальной гвардии Украины «Гострі картузи», также действующее на этом участке фронта, продемонстрировало кадры сгоревшей российской техники и ликвидированных солдат врага. Ожесточенные бои на этом участке фронта продолжаются, но благодаря слаженным действиям ВСУ атака российских войск была успешно отбита.

Kurakhove direction, the battle rages on pic.twitter.com/1I8iYSXRHC — IgorGirkin (@GirkinGirkin) November 17, 2024

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