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Боррель: ЕС приостанавливает финансовую помощь грузинскому правительству

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  • 18.11.2024, 16:20
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Боррель: ЕС приостанавливает финансовую помощь грузинскому правительству

100 миллионов евро будут направлены на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приостанавливает финансовую помощь грузинскому правительству и может направить 100 миллионов евро, предусмотренные на это, в поддержку организаций гражданского общества. Об этом он сказал перед началом Совета министров ЕС в Брюсселе, сообщает Укринформ.

 

«Сегодня все будут обсуждать ситуацию в Грузии, чтобы принять конкретные решения. Я предложил остановить важную часть программ, касающихся (поддержки) правительства. Более 100 миллионов евро будут заморожены и вместо передачи властям будут направлены на поддержку организаций гражданского общества, чтобы поддержать их в борьбе за честные выборы. Народ Грузии будет продолжать получать помощь от Европейского. Союза», - отметил Боррель.

 

Он также отметил необходимость расследования нарушений на парламентских выборах в Грузии.

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