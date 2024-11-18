Боррель: ЕС приостанавливает финансовую помощь грузинскому правительству 6 18.11.2024, 16:20

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100 миллионов евро будут направлены на поддержку организаций гражданского общества в Грузии.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приостанавливает финансовую помощь грузинскому правительству и может направить 100 миллионов евро, предусмотренные на это, в поддержку организаций гражданского общества. Об этом он сказал перед началом Совета министров ЕС в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Сегодня все будут обсуждать ситуацию в Грузии, чтобы принять конкретные решения. Я предложил остановить важную часть программ, касающихся (поддержки) правительства. Более 100 миллионов евро будут заморожены и вместо передачи властям будут направлены на поддержку организаций гражданского общества, чтобы поддержать их в борьбе за честные выборы. Народ Грузии будет продолжать получать помощь от Европейского. Союза», - отметил Боррель.

Он также отметил необходимость расследования нарушений на парламентских выборах в Грузии.

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