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Украинский спецназ на Курщине взял в плен нескольких россиян

  • 18.11.2024, 17:41
  • 1,840
Украинский спецназ на Курщине взял в плен нескольких россиян

Видео боя от первого лица.

Операторы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную атаку на позиции россиян на Курском направлении, нанеся противнику потери в личном составе.

Соответствующее видео было размещен на канале ССО Украины.

По информации от украинских воинов, в результате операции были уничтожены трое оккупантов, а двое россиян были захвачены в плен.

«Налет на позиции россиян: операторы ССО уничтожили живую силу противника во время операции в тылу врага на Курщине. Воины Сил специальных операций ВСУ в результате успешных прямых действий (налет) на позиции врага в Курской области ликвидировали трех военнослужащих РФ. Еще двух оккупантов взяли в плен», - пишут под видео.

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