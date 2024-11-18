Украинский спецназ на Курщине взял в плен нескольких россиян
- 18.11.2024, 17:41
- 1,840
Видео боя от первого лица.
Операторы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную атаку на позиции россиян на Курском направлении, нанеся противнику потери в личном составе.
Соответствующее видео было размещен на канале ССО Украины.
По информации от украинских воинов, в результате операции были уничтожены трое оккупантов, а двое россиян были захвачены в плен.
«Налет на позиции россиян: операторы ССО уничтожили живую силу противника во время операции в тылу врага на Курщине. Воины Сил специальных операций ВСУ в результате успешных прямых действий (налет) на позиции врага в Курской области ликвидировали трех военнослужащих РФ. Еще двух оккупантов взяли в плен», - пишут под видео.