ЕС ввел новые санкции против России и Ирана 18.11.2024, 18:25

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Под ограничения попал ряд компаний.

Совет Евросоюза принял решение о расширении санкций в ответ на военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией и поддержку вооруженных группировок в регионах Ближнего Востока и Красного моря. Об этом сообщается в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в понедельник, 18 ноября.

Данная мера направлена на ограничение использования морских судов и портов для передачи иранских беспилотников, ракет и связанных технологий, говорится в сообщении.

В рамках новых санкций вводится запрет на экспорт, передачу, поставку и продажу компонентов, необходимых для разработки и производства ракет и беспилотных летательных аппаратов из Евросоюза в Иран.

Кроме того, в ЕС были введены ограничительные меры в отношении одного физического лица и четырех организаций. В частности, это касается морского перевозчика Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и его директора Мохаммеда Резе Хиабани, а также российских судоходных компаний «МГ Флот», «ВТС-Брокер» и «Арапакс».

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