В Габоне одобрили новую Конституцию 5 18.11.2024, 19:06

Кандидаты на пост главы государства должны быть «в совершенно здоровом физическом и ментальном состоянии».

Граждане Габона одобрили новую конституцию страны — при явке 53,54% за проект Основного закона проголосовали 91,8%, против — 8,2%. Об этом сообщил министр-делегат при администрации президента, ответственный за внутренние дела и вопросы безопасности Габона, Эрман Имонго, передает габонский новостной портал Gabonactu. Теперь результат должен утвердить Конституционный суд.

Проект конституции подготовили по итогам общенационального диалога, который прошел весной 2024 года. Новый документ заменит конституцию, которую приняли в 1991 году и куда вносили поправки пять раз. Он расширяет полномочия президента — упраздняется должность премьер-министра. Как и в предыдущей версии, президентский срок составляет семь лет с возможностью переизбрания один раз (в предыдущей версии число переизбраний не уточнялось).

При этом оговариваются условия, при которых можно претендовать на пост президента: кандидат должен быть рожден в Габоне и по крайней мере один его родитель должен быть гражданином республики; возрастной ценз — от 35 до 70 лет; супруг или супруга должен быть гражданином Габона; кандидат обязан постоянно проживать в республике как минимум три года перед президентскими выборами. Еще одно обязательное требование к претенденту на президентский пост — быть «в совершенно здоровом физическом и ментальном состоянии»; это должна подтвердить медицинская комиссия, которая приносит присягу перед Конституционным судом.

Среди других нововведений — обязательная воинская повинность для граждан Габона обоих полов. «Каждый гражданин обязан защищать Родину», — сказано в проекте. Защита страны и охрана общественного порядка лежат на силах национальной обороны и безопасности, и потому «ни один человек или группа людей не могут сформировать частное ополчение или военизированную группу».

Референдум по Конституции Габона прошел 16 ноября — спустя чуть больше года после того, как военные сместили гражданского президента Али Бонго Ондимбу. Сейчас страной правит президент переходного периода генерал Брис Клотер Олиги Нгема. Ввести в стране новую Конституцию он предложил в сентябре 2023 года, после того как принес присягу. Временные власти пообещали, что переходный период закончится через два года и в 2025 году в стране выберут парламент и президента.

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