В Балтийском море произошло повреждение подводного кабеля связи 3 18.11.2024, 19:31

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Он проходит между Германией и Финляндией.

В Балтийском море произошло повреждение подводного кабеля связи, проходящего между Германией и Финляндией, сообщает Associated Press со ссылкой на оператора Cinia.

В кабеле C-Lion1, который имеет длину около 1,2 тыс. км и идет от Хельсинки до немецкого портового города Росток, был обнаружен «дефект», сообщил оператор. Cinia уточнила, что ремонтное судно готовится выйти к месту повреждения, в среднем ремонт составляет 5–15 дней.

Агентство по транспорту и связи Traficom подтвердило Yle, что кабель поврежден, причины «могут быть разными» — например, они могут быть связаны с погодой или судами. В Traficom подчеркнули, что у телекоммуникационных соединений есть разные маршруты, при повреждении одного на других могут возникнуть сложности, но обычные граждане их не заметят.

Служба безопасности и разведки Финляндии отметила, что рано говорить о причинах появления дефекта, там добавили, что в мире ежегодно происходит около 200 обрывов подводных кабелей.

В сентябре CNN сообщил со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, что США фиксируют рост военной активности России вокруг ключевых подводных кабелей. Вашингтон полагает, что Москва может с большей вероятностью «проводить потенциальные диверсионные операции, направленные на вывод из строя критически важной части мировой инфраструктуры связи», сказали собеседники телеканала.

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