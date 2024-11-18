Цены на нефть падают 3 18.11.2024, 20:12

6,708

И, вероятно, это еще не конец.

Цена на нефть снизилась на фоне сохраняющихся опасений замедления экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире. Кроме того, укрепление доллара снизило интерес инвесторов к сырьевым товарам, цены на которые номинированы в долларах, таким как нефть, пишут «Детали».

На Нью-Йоркской товарной бирже контракты на нефть марки Texas Sweet с поставкой в декабре закрылись на уровне 68 долларов за баррель. За два последних дня нефть подешевела почти на 6%. На товарной бирже ICE в Лондоне Контракты на нефть Brent с поставкой в ноябре закрылись на уровне 72 доллара за баррель. За два дня цена Brent упала на 5%.

Еще в сентябре ОПЕК опубликовала новый прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть вырастет в 2024 году примерно на 2 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на следующий год на 40 тысяч баррелей — до 1,7 миллиона в сутки. Это уже второе понижение прогноза за последние два месяца. В августе ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть из-за замедления потребления в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти.

В швейцарском банке EFG полагают, что в обозримой перспективе нефть будет торговаться в ценовом интервале 55-70 долларов за баррель. Банковские эксперты отмечают, что с конца лета волатильность цен на нефть значительно возросла. Это подтверждается частотой значительных изменений цен на нефть за один торговый день — ситуация, аналогичная которой наблюдалась только в начале войны в Украине. Доля торговых дней, когда цены изменялись на более чем 3%, с 2021 года существенно возросла.

Цены на нефть WTI, поясняют в EFG, с конца 2022 года колеблются в широком диапазоне — от 65 до 95 долларов за баррель, однако в последнее время ее стоимость приблизилась к нижней границе диапазона. Эксперты заявляют, что это кажется довольно странным, учитывая напряженность на Ближнем Востоке, продолжающееся сокращения добычи в странах ОПЕК и сезон ураганов в США.

Но все это — краткосрочные факторы, и для оценки динамики важнее средне- и долгосрочные, в первую очередь такие как прогресс в энергетическом переходе (снижение зависимости от нефти) и геополитическая ситуация, в том числе исход выборов в США, который способен изменить уровень международной напряженности. По мнению EFG, результат выборов в США может повлиять на геополитические конфликты и их остроту в среднесрочной перспективе.

Что же касается перехода на возобновляемые источники энергии, то происходящее все сильнее влияет на мировой спрос на нефть. Например, в США спрос на нефтепродукты в первой половине 2024 года оказался на 4,5% ниже среднего уровня 2018-2019 годов. Одновременно доля солнечной и ветровой энергии в общем энергопотреблении удвоилась.

«Нам представляется, что рынок больше подвержен влиянию долгосрочных структурных факторов, таких как переход на возобновляемые источники энергии и изменения в мировой экономике, чем краткосрочным рискам», — подытоживают банковские эксперты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com