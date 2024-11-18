В Балтийском море повредили еще один кабель связи

В Балтийском море повредили еще один кабель связи13
- 18.11.2024, 22:37
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На этот раз между Литвой и Швецией.
Технический директор литовской телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс заявил о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.
Об этом он заявил в эфире телеканала LRT.
По словам Шемешкявичюса, кабель между Литвой и Швецией был «перерезан в воскресенье утром, около 10:00».
«Системы сразу же сообщили, что мы потеряли связь. Было проведено дальнейшее расследование и выяснение, и выяснилось, что он был поврежден», – сказал он.
Представитель Telia отмечает, что кабель передает интернет-связь в Литву через три кабеля, а это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета уменьшилась на треть. В то же время связь была восстановлена для пользователей в обход неисправности.
Ранее стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.
Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.