Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ7
- 19.11.2024, 12:22
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В ней есть пункт, связанный с Беларусью.
Глава Кремля Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Об этом говорится в указе российского диктатора, сообщает РБК.
Указ вступает в силу в день опубликования — 19 ноября.
В доктрине прописаны условия, при которых Россия может применить ядерное оружие.
Это:
— получение точной информации о пусках баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников;
— применение противником ядерного и других видов оружия массового поражения на территории России и (или) ее союзников, на воинских формированиях и (или) объектах России, расположенных за пределами ее территории;
— воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
— агрессия против России или Беларуси как членов Союзного государства с применением обычных вооружений, создающая критическую угрозу их суверенитету и (или) территориальной целостности;
— получение достоверной информации о массированном пуске (взлете) средств воздушно-космического нападения (стратегических или тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотных, гиперзвуковых и других летательных аппаратов) и пересечении ими государственной границы России.
В доктрине прописано, что Россия будет расценивать агрессию со стороны государства из состава военной коалиции, блока или союза как агрессию такого объединения в целом.
А агрессия против России или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.