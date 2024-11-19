Выпущен смартфон в дизайне «Гарри Поттера» 19.11.2024, 15:17

Со стилусом в форме волшебной палочки.

Компания Oppo анонсировала специальное издание смартфона Reno 12F по мотивам «Гарри Поттера». Модель по характеристикам не отличается от обычной, но внешне выполнена в стиле знаменитой серии книг, пишет УНИАН.

Новинка получила название Reno 12F Harry Potter Special Edition и поставляется в тематической коробке в виде книги заклинаний. Внутри находится смартфон с выгравированной на задней панели эмблемой школы Хогвартс.

Также новинка может похвастаться целым набором «волшебных» аксессуаров, включая стилус в форме волшебной палочки, стилизованный чехол, штифт для извлечения лотка SIM в форме Даров Смерти и брелок в виде снитча. Зарядка тоже в комплекте есть.

По характеристикам, это смартфон среднего класса. Он укомплектован 6,67-дюймовым OLED-экраном FullHD на 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Сзади три камеры: 50, 8 и 2 Мп. Спереди – 32 Мп.

Oppo Reno 12F Harry Potter Special Edition оценили в 420 долларов. Обычный Reno 12F в конфигурации 12/256 ГБ стоит на $80 дешевле.

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