закрыть
19 ноября 2024, вторник, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Выпущен смартфон в дизайне «Гарри Поттера»

  • 19.11.2024, 15:17
Выпущен смартфон в дизайне «Гарри Поттера»

Со стилусом в форме волшебной палочки.

Компания Oppo анонсировала специальное издание смартфона Reno 12F по мотивам «Гарри Поттера». Модель по характеристикам не отличается от обычной, но внешне выполнена в стиле знаменитой серии книг, пишет УНИАН.

Новинка получила название Reno 12F Harry Potter Special Edition и поставляется в тематической коробке в виде книги заклинаний. Внутри находится смартфон с выгравированной на задней панели эмблемой школы Хогвартс.

Также новинка может похвастаться целым набором «волшебных» аксессуаров, включая стилус в форме волшебной палочки, стилизованный чехол, штифт для извлечения лотка SIM в форме Даров Смерти и брелок в виде снитча. Зарядка тоже в комплекте есть. 

По характеристикам, это смартфон среднего класса. Он укомплектован 6,67-дюймовым OLED-экраном FullHD на 120 Гц, чипом MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ и аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Сзади три камеры: 50, 8 и 2 Мп. Спереди – 32 Мп. 

Oppo Reno 12F Harry Potter Special Edition оценили в 420 долларов. Обычный Reno 12F в конфигурации 12/256 ГБ стоит на $80 дешевле.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев