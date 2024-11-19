Литва перестала пропускать грузовики через границу с Беларусью 19.11.2024, 15:56

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Через «Каменный Лог» и «Бенякони» пытаются выехать около 1000 фур.

В литовских пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» приостановлено оформление грузовых автомобилей. Как сообщает таможенный комитет Беларуси, с 9:00 литовская сторона прекратила регистрацию фур на въезд, а с 12:00 — на выезд.

При этом в Государственном таможенном комитете Беларуси отмечают, что литовская сторона не предоставила информации о причинах остановки оформления грузовиков. В настоящее время через пункты «Каменный Лог» и «Бенякони» пытаются выехать около 1000 транспортных средств из Беларуси.

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