закрыть
19 ноября 2024, вторник, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва перестала пропускать грузовики через границу с Беларусью

  • 19.11.2024, 15:56
  • 1,286
Литва перестала пропускать грузовики через границу с Беларусью

Через «Каменный Лог» и «Бенякони» пытаются выехать около 1000 фур.

В литовских пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» приостановлено оформление грузовых автомобилей. Как сообщает таможенный комитет Беларуси, с 9:00 литовская сторона прекратила регистрацию фур на въезд, а с 12:00 — на выезд.

При этом в Государственном таможенном комитете Беларуси отмечают, что литовская сторона не предоставила информации о причинах остановки оформления грузовиков. В настоящее время через пункты «Каменный Лог» и «Бенякони» пытаются выехать около 1000 транспортных средств из Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев