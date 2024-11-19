Китайские банки начали массово блокировать счета российским компаниям 1 19.11.2024, 16:13

Активно блокируют счета крупные банки.

Российские компании столкнулись с блокировками счетов в крупных китайских банках из-за того, что их юридические адреса совпадают с адресами организаций, находящихся под санкциями, рассказали РБК юристы и специализирующиеся на расчетах с КНР специалисты.

По их словам, подобные ограничения в последнее время стали приобретать массовый характер. В частности, активно блокируют счета крупные банки — Bank of China и Chouzhou Commercial. В их «черные списки» попал один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге, говорит представитель юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок.

«В Турции «черная метка» прилетела компаниям, зарегистрированным по адресу: No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. В Гонконге «испорченными» оказались хорошо всем знакомые адреса — например, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong и ряд других», — уточнил юрист.

Под ограничения попал и как минимум один адрес на территории России, говорит гендиректор юридической компании «Синорусс» Сурана Раднаева. «Это привело к тому, что в настоящее время банк [Bank of China] проводит проверку не только адреса компании, которой не повезло иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией. Также проверяется ее название, вид деятельности и гендиректор. На время проверки использование счетов ограничено», — сообщила Раднаева.

Международная практика исходит из того, что нахождение компании по одному адресу с подсанкционным лицом является красным флагом, и контрагенту требуется провести проверку, чтобы убедиться, что в действительности эта компания не действует в интересах обремененного санкциями лица, говорит советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин.

Попадание адреса компании в «черный список» — достаточно серьезная проблема, которая может повлечь не только сложности с бесперебойной работой счета, но и привести к его закрытию, отмечает Тихоненок.

Для снятия ограничений компании необходимо сменить адрес, считает юрист CLS Анна Долгова. Однако Кузьмин из Pen & Paper полагает, что это может не помочь. «Если допустить, что компания действительно имеет связь с подсанкционным лицом, то смена адреса никаким образом ее не устранит, а потому нельзя исключать, что банк не уберет компанию из «черного списка», — говорит юрист.

В случае если смена адреса невозможна, придется доказать банку, что совпадающая информация о наложенных санкциях не связана с компанией-клиентом, однако это может занять существенное количество времени, отметили в консалтинговой компании ITSWM.

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