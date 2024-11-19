В Турции пропали две сестры-альпинистки из Беларуси 1 19.11.2024, 16:20

2,640

Иллюстративное фото: camardi.gov.tr

В регион направлены поисковые группы.

В Турции ищут двух белорусских альпинисток — сестер Валентину и Марию Иванковых, которые пропали в районе горного хребта Аладаглар около населенного пункта Чамарды в центре страны, сообщило издание Haberturk. Публикацию заметил «Позірк» .

Как стало известно, 16 ноября Валентина и Мария отправились в поход в национальный парк «Йедигёллер», через некоторое время связь с сестрами прервалась.

В регион были направлены поисковые группы управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МВД Турции, а также жандармерии.

Поисково-спасательные работы ведутся как с воздуха, так и с земли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com