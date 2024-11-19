В Турции пропали две сестры-альпинистки из Беларуси

В Турции пропали две сестры-альпинистки из Беларуси1
- 19.11.2024, 16:20
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В регион направлены поисковые группы.
В Турции ищут двух белорусских альпинисток — сестер Валентину и Марию Иванковых, которые пропали в районе горного хребта Аладаглар около населенного пункта Чамарды в центре страны, сообщило издание Haberturk. Публикацию заметил «Позірк» .
Как стало известно, 16 ноября Валентина и Мария отправились в поход в национальный парк «Йедигёллер», через некоторое время связь с сестрами прервалась.
В регион были направлены поисковые группы управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МВД Турции, а также жандармерии.
Поисково-спасательные работы ведутся как с воздуха, так и с земли.