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Польша пригрозила закрыть все консульства России

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  • 19.11.2024, 16:42
  • 7,630
Польша пригрозила закрыть все консульства России
Фото: charter97.org

И поставила условие.

Путин ведет гибридную войну с Западом, и страны ЕС начинают понимать, что бороться с невидимым противником нужно не только разведчикам.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорскийй заявил во вторник, что если Россия не перестанет готовить и совершать диверсии в Европе, польские власти закроют все ее консульства в стране. Как передает The Guardian, Сикорский заявил:

Я уже закрыл консульство в Познани. Если они [Россия] не остановятся, мы закроем и все остальные.

Для проведения диверсий российские шпионы зачастую вербуют агентов, в том числе из уголовников и приезжих, и больше всего таких было арестовано как раз в Польше. В конце октября власти уже закрыли консульство в Познани; как раз перед этим состоялся суд на 51-летним гражданином Украины, который был нанят, чтобы поджечь завод лакокрасочных изделий во Вроцлаве.

Сикорский тогда заявил: «Как министр иностранных дел, я располагаю информацией о том, что Российская Федерация стоит за попытками диверсий в Польше и союзных странах. В связи с этим мы отозвали свое согласие на работу российского консульства в Познани». Министр добавил, что пока Варшава не высылает российского посла, потому что тогда Москва сделает то же самое. Но если диверсии и акты саботажа продолжатся, «нельзя исключать» и высылки посла, добавил министр.

Генеральные консульства у России еще остались в Кракове и Гданьске.

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