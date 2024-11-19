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В Курской области дроны ВСУ уничтожили штурмовую группу РФ

  • 19.11.2024, 17:26
  • 2,120
В Курской области дроны ВСУ уничтожили штурмовую группу РФ

За считанные минуты.

В Курской области РФ пять FPV-дронов украинских защитников обнаружили и уничтожили штурмовую группу врага, остановив атаку.

Как сообщили во вторник, 19 ноября, в подразделении разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона (ОШБ), штурмовая вражеская группа была «уже в пути», но разведывательные дроны ее обнаружили.

«Задача была четкая: найти, остановить, не дать дойти», — прокомментировали в подразделении опубликованное видео.

Оккупантов «встретили» 5 FPV-дронов подразделения РУБпАК Pentagon 225 ОШБ. По словам бойцов, беспилотники «точно по координатам начали уничтожение еще до того, как штурмовики могли приблизиться к нашей пехоте».

«За несколько минут атакующую группу просто разобрали», — отметили украинские защитники, наглядно демонстрируя работу разведывательных дронов.

Это не просто техника, подчеркивают в подразделении, а синергия человеческого разума и технологий, благодаря которой вражеская атака была остановлена на раннем этапе.

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