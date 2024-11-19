В каких авто лучше возить детей: названы самые удачные семейные модели 19.11.2024, 17:29

Эксперты учитывали параметры безопасности и комфорта пассажиров.

Будем честны с собой – ни один владелец авто не способен водить его абсолютно безопасно 100% времени. Именно поэтому мы надеемся на системы безопасности самой машины, особенно когда в салоне сидят наши дети.

Издание Autodeal решило собрать модели, которые лучше всего подойдут именно тем водителям, которые часто перевозят малышей. И рейтинги безопасности – это не единственное, что авторы списка учли при его составлении. Они также обратили внимание на дополнительные функции, такие как развлекательные системы и комфорт пассажиров.

Ford Everest

Everest не только имеет отличные показатели безопасности, подтвержденные многочисленными тестами, но и поражает своими техническими характеристиками. Передние пассажиры могут выбирать между 10-12-дюймовыми цветными сенсорными экранами в зависимости от комплектации. В то время как в варианте Trend не хватает много удобств для пассажиров второго и третьего ряда, варианты Sport и выше предлагают дополнительные USB-порты, двухзонный автоматический климат-контроль и панорамный люк, эксклюзивный для моделей Titanium. Тем не менее, Everest – это отличный универсал, даже в своей базовой комплектации. В сочетании с его впечатляющим рейтингом безопасности семиместный внедорожник Ford выделяется среди конкурентов.

Mitsubishi XForce

Не хуже результаты по тестам продемонстрировал и немного меньший по размеру субкомпактный кроссовер Mitsubishi XForce. Его функции безопасности поражают. А в удобства входят два USB-зарядных устройства для переднего и второго ряда, центральный ящик для охлаждения, звуковая система Yamaha с восемью динамиками и информационно-развлекательная система с восьмидюймовым экраном. Вариант GT добавляет передовые средства помощи водителю, шторки безопасности и фоновое освещение, чтобы ваши маленькие пассажиры не скучали.

Nissan Terra

Модель Terra ознаменовала выход Nissan на рынок среднеразмерных внедорожников. Она была построена с учетом малейших нюансов безопасности всех пассажиров в любой точке салона. Однако некоторые пользователи отмечают, что модели не хватает точек крепления детского сидения и страховочных ремней во втором и третьем рядах. Однако когда дело доходит до развлечения пассажиров сзади, Nissan Terra справляется с этой задачей благодаря своему 11-дюймовому заднему откидному монитору, который отвлекает детей и пассажиров в длительных поездках. В сочетании с задними вентиляционными отверстиями во втором и третьем ряду комфорт для всех является ключевым преимуществом Terra.

Isuzu D-MAX

Да, D-MAX – это грузовой пикап, но на тестах он показал настолько отличные результаты по безопасности, что ему действительно не страшно доверить перевозку ребенка. Тем не менее, основное назначение авто отразилось на его комфорте. Не ждите, что модель обеспечит вашему ребенку все возможные развлечения мира. Современный D-MAX поставляется с 10,1-дюймовым информационно-развлекательным экраном и технологиями беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. В зависимости от варианта вы можете получить шесть или восемь динамиков, разбросанных по всему грузовику.

Mitsubishi Triton

Mitsubishi Triton, ранее известный как Strada. Благодаря новой платформе, более сильному шасси и новому двигателю, последнее поколение модели стало еще более мощным, когда дело касается перевозки, а также весьма безопасным. С точки зрения удобств Triton предлагает то, что вы ожидаете от современного пикапа с двойной кабиной. Модели GLX и выше поставляются с возможностью выбора между восьмидюймовой или девятидюймовой информационно развлекательной системой, обе с шестью динамиками стандартной комплектации. Задние пассажиры получают два порта USB. Несмотря на некоторые компромиссы в удобстве интерьера, Triton – это мощный грузовик, который может легко перевозить вещи и быть безопасным транспортом для всей семьи.

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