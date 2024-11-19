Z-пропагандисты готовятся к худшему 3 19.11.2024, 17:36

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Александр Сладков

Под ударом окажется не только Курская область.

Решение Белого дома снять ограничения с Украины на удары ракетами ATACMS по РФ вызвало волнения в рядах российских пропагандистов.

Российский Z-военкор Александр Сладков готовит россиян к прилетам как по военным целям, так и по энергетике России.

Соответствующее заявление он сделал в эфире пропагандистского канала «Соловьев LIVE», пишет «Диалог».

Сладков заверил, что под ударом окажется не только Курская область. Он ожидает среди прочего «ответки» за массированный удар по энергетике Украины, который случился на днях.

«Они могут бить и по другим городам… Речь идет о двух вариантах. Если решения будут принимать чисто украинцы, это будет ответ за наш массированный налет, совершенный нами недавно по энергетическим объектам. Будут бить в ответ по нашим станциям, энергетическим комплексам. Если будет решать западный штаб, попытаются безусловно добавить крови во всю эту ситуацию. Будут бить по городам, по военным объектам. Это штабы округов, армий, аэродромы, склады», — заявил встревоженный Сладков.

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