закрыть
19 ноября 2024, вторник, 19:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь

2
  • 19.11.2024, 19:05
  • 1,606
Пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь

Белорусские пограничники сослались на «военно-политическую» обстановку.

Белорусские пограничники могут начать делать дактилоскопию иностранцам при их въезде в Беларусь, сообщает БелТА.

В частности, в ГПК сказали, что в Беларуси сотрудников погранслужбы могут наделить правом осуществлять дактилоскопирование иностранцев при их въезде в страну. В принципе сейчас готовится корректировка законодательства в контексте возникающих современных вызовов и угроз.

— Это связано с военно-политической обстановкой, которая сложилась на наших рубежах, — прокомментировал начальник юридического управления Госпогранкомитета Андрей Куксов.

Предполагается, что, если белорусские пограничники будут осуществлять дактилоскопирование определенной категории иностранцев при их въезде в Беларусь, это усилить также полномочия ГПК в плане обеспечения погранбезопасности.

— Сейчас мы проводим эксперимент по этому вопросу, — уточнил он.

И добавил, что если инициативу поддержат «депутаты», то дактилоскопирование будет прописано и в законодательстве, соответственно, станет функцией пограничников.

Представитель ГПК также рассказал, что «депутаты» поддержали предложение о расширение перечня документов, на основании которых граждане могут находиться в погранзоне.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев