Пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь

Пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь2
- 19.11.2024, 19:05
- 1,606
Белорусские пограничники сослались на «военно-политическую» обстановку.
Белорусские пограничники могут начать делать дактилоскопию иностранцам при их въезде в Беларусь, сообщает БелТА.
В частности, в ГПК сказали, что в Беларуси сотрудников погранслужбы могут наделить правом осуществлять дактилоскопирование иностранцев при их въезде в страну. В принципе сейчас готовится корректировка законодательства в контексте возникающих современных вызовов и угроз.
— Это связано с военно-политической обстановкой, которая сложилась на наших рубежах, — прокомментировал начальник юридического управления Госпогранкомитета Андрей Куксов.
Предполагается, что, если белорусские пограничники будут осуществлять дактилоскопирование определенной категории иностранцев при их въезде в Беларусь, это усилить также полномочия ГПК в плане обеспечения погранбезопасности.
— Сейчас мы проводим эксперимент по этому вопросу, — уточнил он.
И добавил, что если инициативу поддержат «депутаты», то дактилоскопирование будет прописано и в законодательстве, соответственно, станет функцией пограничников.
Представитель ГПК также рассказал, что «депутаты» поддержали предложение о расширение перечня документов, на основании которых граждане могут находиться в погранзоне.