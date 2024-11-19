Пограничники начнут брать отпечатки пальцев иностранцев, въезжающих в Беларусь 2 19.11.2024, 19:05

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Белорусские пограничники сослались на «военно-политическую» обстановку.

Белорусские пограничники могут начать делать дактилоскопию иностранцам при их въезде в Беларусь, сообщает БелТА.

В частности, в ГПК сказали, что в Беларуси сотрудников погранслужбы могут наделить правом осуществлять дактилоскопирование иностранцев при их въезде в страну. В принципе сейчас готовится корректировка законодательства в контексте возникающих современных вызовов и угроз.

— Это связано с военно-политической обстановкой, которая сложилась на наших рубежах, — прокомментировал начальник юридического управления Госпогранкомитета Андрей Куксов.

Предполагается, что, если белорусские пограничники будут осуществлять дактилоскопирование определенной категории иностранцев при их въезде в Беларусь, это усилить также полномочия ГПК в плане обеспечения погранбезопасности.

— Сейчас мы проводим эксперимент по этому вопросу, — уточнил он.

И добавил, что если инициативу поддержат «депутаты», то дактилоскопирование будет прописано и в законодательстве, соответственно, станет функцией пограничников.

Представитель ГПК также рассказал, что «депутаты» поддержали предложение о расширение перечня документов, на основании которых граждане могут находиться в погранзоне.

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