Глава МИД Эстонии: Три гражданина Эстонии по-прежнему находятся в тюрьмах Лукашенко 1 19.11.2024, 19:15

Маргус Цахкна

В белорусских тюрьмах находятся и граждане других стран Балтии.

Трое граждан Эстонии по-прежнему находятся в беларусских тюрьмах, заявил сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна на пресс-конференции, состоявшейся в МИД, пишет эстонское издание Postimees.

«Мы знаем, что они там. Мы с ними в контакте и стараемся их поддерживать», — сказал Цахкна, отвечая на вопрос о возможности освобождения граждан Эстонии из белорусских тюрем.

Цахкна не смог предоставить дополнительную информацию о задержанных в Беларуси эстонцах, он также не ответил на вопрос, можно ли считать кого-либо из них политическим заключенным.

По данным правозащитников, в настоящее время в Беларуси задержаны или отбывают наказание граждане Латвии, Польши, Литвы, Японии, России и других стран.

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