Набиуллина заявила об исчерпании почти всех ресурсов российской экономики 11 19.11.2024, 19:17

7,392

Эльвира Набиуллина

По словам главы Центробанка РФ, в такой ситуации страна оказалась впервые.

Почти все доступные ресурсы в российской экономике в настоящий момент уже задействованы, заявила, выступая в Госдуме во вторник, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в такой ситуации страна оказалась впервые: уровень безработицы опустился до исторического минимума с 2,4%, и нехватка кадров продолжает нарастать.

«Такой низкой безработицы у нас не было никогда. И мало найдется стран, где она когда-нибудь столь сильно опускалась», — цитирует Набиуллину ТАСС. По опросам ЦБ, 73% предприятий испытывают кадровый голод, а уровень загрузки мощностей на заводы, согласно Росстату, превысил 80%, что также является историческим рекордом.

«Когда экономика достигает пределов своих производственных возможностей, но при этом продолжается стимулироваться спрос», возникает стагфляция, сказала Набиуллина.

Чтобы избежать этого риска, ЦБ повышает ключевую ставку, объяснила она: «У других стран, которые проходили через стагфляцию, — это результат необоснованно мягкой денежно-кредитной политики, когда ее надо ужесточать» (цитаты по Reuters и ТАСС).

В следующем году, по прогнозу ЦБ РФ, экономика может оказаться на грани стагнации: ВВП увеличится лишь на 0,5-1%, а темпы роста инвестиций и частного потребления — могут обнулиться. Международный валютный фонд прогнозирует замедление российской экономики втрое — с 3,9% роста в этом году до 1,3% — в следующем.

По оценкам МВФ, в следующем году Россия будет расти на треть медленнее, чем развитые страны (1,8%), и втрое медленнее развивающихся (4,2%). От Китая, которому фонд прогнозирует рост на 4,5%, российская экономика отстанет в 3,5 раза, а от Индии (6,5%) — в пять раз. При этом к 2029 году темпы роста России замедлятся еще больше — до 1,2% в год, ожидает фонд.

Правительство РФ закладывает в макропроектировки рост на 2,5% в следующем году, 2,6% — в 2026-м, 2,8% — в 2027-м и по 3% в среднем в 2028-30 гг. Но в его российские бизнес-элиты в его оценки не верят, писал со ссылкой на источники Bloomberg. По мнению богатейших россиян, в экономике происходят удручающие изменения: уход западных компаний привел к деградации производственной базы, замещение импорта идет медленно, а вербовка сотен тысяч граждан на войну усиливает кадровый голод.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com