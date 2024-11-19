Россию заподозрили в подрыве одного из ключевых интернет-кабелей на дне Балтийского моря 1 19.11.2024, 21:33

Вооруженные силы Швеции обнаружили движение кораблей в море, где накануне произошло повреждение.

Европейские власти подозревают Россию в организации еще одной диверсии в Балтийском море, после того как два телекоммуникационных кабеля были выведены из строя в начале недели, сообщили The Wall Street Journal высокопоставленные чиновники.

Ранее сообщалось о повреждении двух кабелей. В минувший понедельник стало известно, что в Балтийском море оборвался кабель C-Lion1, проложенный между Финляндией и Германией вблизи российского газопровода «Северный поток». Тогда же стало известно об обрыве еще одного кабеля связи между Литвой и Швецией.

Полиция Швеции совместно с береговой охраной и военными начала предварительное расследование по делу о диверсии. Разрыв кабеля произошел в территориальных водах этой страны. В расследовании также участвуют Финляндия, Литва, Германия и другие государства.

По словам двух источников, знакомых с ходом следствия, два поврежденных кабеля пересекаются в относительно небольшой зоне. Повреждения, по их словам, скорее всего, являются результатом человеческого вмешательства, а не природных явлений.

Вооруженные силы Швеции обнаружили движение кораблей в Балтийском море, где накануне произошло повреждение телекоммуникационных кабелей, сообщил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Болин.

«Вооруженные силы Швеции и береговая охрана в своих наблюдениях за обстановкой на море обнаружили движение судов, которые по времени и месту совпадают с произошедшими сбоями в работе [кабелей]», — сказал он в интервью TV4 Nyheterna.

Болин также добавил, что после этого полиция начала предварительное расследование по факту возможной диверсии.

С момента российского вторжения в Украину западные чиновники не раз обвиняли Москву в ведении теневой войны на европейской территории. В частности, Россию обвиняли в установке зажигательных устройств на самолетах, организации поджогов в Великобритании и Чехии, диверсиях на немецких военных объектах и планировании убийства генерального директора компании Rheinmetall, отмечают сотрудники американской и немецкой разведок.

Представители европейских и американских правоохранительных органов и политики считают, что цель подобной скрытой операции — сеять панику, отвлекать ресурсы безопасности и усиливать давление на западные правительства, поддерживая политические партии, которые выступают против военной помощи Украине.

На данный момент нарушение работы подводных кабелей вызвало лишь незначительные проблемы для затронутых стран, по данным операторов и властей.

«Мы готовимся к таким событиям, и у нас есть несколько кабелей и маршрутов для обеспечения резервирования, поэтому конечный результат этого инцидента — лишь замедление обслуживания некоторых провайдеров», — отметил высокопоставленный чиновник Финляндии.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что повреждение кабеля C-Lion1 могло произойти в результате диверсии. «Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, по которой повреждение произошло из-за того, что кабель задел якорь. Следует исходить из того, что это был акт диверсии. Поэтому мы должны констатировать — не зная точно, от кого это исходит, — что это гибридное действие», — отмечал министр.

О разрыве телекоммуникационного кабеля стало известно в минувший понедельник. По данным финского госоператора Cinia Oy, причиной стало «внешнее воздействие». В компании не исключили «преднамеренного разрыва». Начато расследование.

Повреждение обнаружили около 4 часов ночи на кабеле C-Lion1 с пропускной способностью 144 терабайта в секунду, пролегающем от финской Сантахамины до немецкого Ростока. На место было направлено ремонтное судно. Услуги по кабелю временно не предоставляются. Неисправность планируют устранить в течение 15 дней.

C-Lion1 был первым кабелем, проложенным напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Он был введен в эксплуатацию в 2016 году, его длина составляет 1173 километра.

Инциденты произошли через два месяца после того, как США предупредили об усилении российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей. Американские чиновники заявляли, что Минобороны РФ готовит специализированное подразделение для проведения диверсий, нацеленных на повреждение критически важной инфраструктуры связи стран НАТО.

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