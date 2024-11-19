В Турции хотят отменить систему «все включено» 19.11.2024, 21:43

Что предлагают взамен.

Туристическую отрасль Турции ожидают изменения. Там в очередной раз заговорили об отмене системы «все включено».

Тревогу бьют отельеры. Они беспокоятся прежде всего о здоровье людей. Понимают также, что туристы, проводя дни напролет в ресторанах и барах, не стремятся посещать достопримечательности страны.

«Не выходить из отеля и постоянно есть. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны. В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману – пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью с подносами – как на промышленном объекте», – сказал президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

Он также отметил, что турбизнес ничего не потеряет от перехода на другую систему.

«Будет разнообразие, в том числе по цене», – считает Устаоглу.

Что предлагают взамен?

Президент Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу ранее рассказал, что уже разработана трехуровневая система с низким, средним и высоким уровнями обслуживания. Она основана на классах отелей: чем больше доходы заведения, тем выше возможный вариант all inclusive.

В то же время местный турбизнес понимает высокую конкуренцию, поэтому, несмотря на обновления рекреационной инфраструктуры последних лет, отельеры и операторы боятся перегнуть палку в урезании комплекса услуг «все включено».

Еще одна идея – безалкогольные варианты туров. Предполагается, что они будут востребованы семьями с детьми.

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