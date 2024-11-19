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Курс биткоина установил новый максимум

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  • 19.11.2024, 22:04
Курс биткоина установил новый максимум

Превысил $93 тысячи.

Курс биткоина (BTC) обновил максимум на отметке в $93 750 в паре со стейблкоином USDT на крупнейшей криптобирже Binance. Цена первой криптовалюты превысила прошлый рекорд, установленный 13 ноября — $93 266.

На вечер 19 ноября BTC торгуется незначительно выше $93 тыс. За сутки биткоин подорожал примерно на 2,5%. Его доля во всем криптовалютном рынке составляет 60,37%, по данным TradingView. Объем торгов монетой за 24 часа превысил $85 млрд.

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