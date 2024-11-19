Россия смогла перехватить всего две ракеты ATACMS из восьми в ходе удара минувшей ночью 19.11.2024, 23:37

ВСУ нанесли удар американскими ракетами по Брянской области.

Украинские военные ударили по складу в Брянской области восьмью баллистическими ракетами ATACMS, российские системы ПВО смогли перехватить только две ракеты, сообщил корреспондент агентства Reuters в Пентагоне Идрис Али.

«Американский чиновник подтверждает, что Украина впервые использовала ракеты ATACMS внутри России. Другой официальный источник сообщает, что Россия смогла перехватить две из восьми ракет, выпущенных украинцами», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее российское военное ведомство заявило, что украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS производства США по Брянской области. В Минобороны РФ утверждают, что якобы сбили пять ракет, а шестую повредили.

Источник РБК-Украина в Силах обороны утверждал, что украинские военные ударили американскими ракетами ATACMS по оружейному арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в Брянской области. Арсенал расположен возле Карачева — в 130 км от Украины. В Генштабе ВСУ ранее уточняли, что объект был поражен в результате атаки в ночь на 19 ноября, однако не указали, какое оружие при этом использовалось.

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойными американскими ракетами вглубь России 17 ноября. Источники The New York Times утверждали, что первоначальной мишенью должны были стать российские и северокорейские войска в Курской области, часть которой ВСУ захватили в начале августа. В свою очередь собеседники Reuters сообщили в воскресенье, что применения ATACMS следует ждать уже в ближайшие дни.

Несколько стран ЕС последовали примеру США и также разрешили ВСУ бить поставленным оружием по России, сообщил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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