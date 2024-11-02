Охота на «Газелей»: ВСУ ударили HIMARS по скоплению россиян на передовой 1 2.11.2024, 11:31

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Прямое попадание в один из грузовиков показали на видео.

Воины Сил обороны Украины из группы аэроразведки в одном из направлений на передовой обнаружили группу оккупантов, которые готовились к переброске на другой участок фронта. Украинским защитникам удалось ударить по врагу, ранив и ликвидировав около десяти россиян.

Так, прекратить массовую переброску окупантов на двух «Газелях» помогли аэроразведчики группы «SkyForce» 108 бригады Сил территориальной обороны ВСУ. Видео ударов по противнику бойцы опубликовали на своей странице в Facebook в пятницу, 1 ноября.

Как отмечается, аэроразведчики своевременно обнаружили массовую переброску противника с применением двух «Газелей» и около 40 оккупантов. Это позволило отработать по врагу реактивной системой HIMARS и артиллерией 155 калибра (обломочно-фугасные и кассетные снаряды).

«Результат –- прямое попадание в один из грузовиков и до 10 подтвержденных раненых и убитых среди личного состава оккупантов. Смотрите видео-подтверждение и не жалейте нашим воинам. А охота продолжается…», – говорится в сообщении бригады.

На каком направлении на фронте состоялась охота на вражеское войско защитники Украины не уточнили.

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