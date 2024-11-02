Украина получит крылатые и баллистические ракеты собственного производства

Украина получит крылатые и баллистические ракеты собственного производства3
- 2.11.2024, 12:30
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Уже в 2025 году.
Украинские государственные и частные предприятия работают над созданием собственных крылатых и баллистических ракет, которые могут появиться у украинских Сил обороны уже в следующем году.
Такой прогноз сделал директор Государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров. Он отметил, что развитием в этой сфере занимаются как государство, так и частный сектор, который сейчас также может участвовать в ракетной промышленности. Петров назвал важным шагом развитие собственного производства.
«Я скажу, что и государство, и, наконец, частный сектор движутся в этом направлении. И это было разумное решение снять монополию на ракетную промышленность. Поэтому я думаю, что у нас все-таки будут свои ракеты, скажем, крылатые и баллистические, до середины 2025 года», – сказал Алексей Петров.
По словам директора «Спецтехноэкспорта», в Украине производятся 155-мм снаряды по стандартам НАТО, способные действовать на эффективной дистанции для борьбы с противником.
Кроме того, украинские государственные предприятия стремятся восстановить или расширить выпуск боеприпасов советского стандарта, от которых пока не удалось полностью отказаться. По словам Петрова, очень нужны снаряды калибров 152-мм и 122-мм, которые сейчас в дефиците, так как активно используются в оборонительных действиях.