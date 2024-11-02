Бойцы ВСУ сорвали переправу врага через реку в Харьковской области
- 2.11.2024, 13:26
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Мостоукладчик оккупантов подбили дронами.
Бойцы «Punk group» из 2-го мехбата З-й отдельной штурмовой бригады дронами поразили мостоукладчик врага на Харьковщине. Оккупанты собирались возвести переправу.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
МТУ-72 - бронированный мостоукладчик, который должен был проложить пути для переброски вражеской техники. Бойцы 3-й штурмовой подбили тяжелую махину дронами.
Следующими вылетами поразили еще грузовик, «буханку» и отминусовали оккупантами БК. Сбили мотоциклиста и дважды ударили по вражескому расчету БПЛА.