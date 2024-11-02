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СМИ раскрыли, как Украина обвела Россию вокруг пальца

  • 2.11.2024, 16:30
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СМИ раскрыли, как Украина обвела Россию вокруг пальца

Украина использовала тактику времен Второй мировой.

Во время Курской операции Украина ввела в заблуждение Россию теми же способами, которые Германия использовала во время Второй мировой войны в битве при Балдже, пишет Business Insider (перевод - «Униан»).

В августе Украина неожиданно начала наступление на Курскую область, что стало неожиданностью не только для России, но и для некоторых военных экспертов, которые считали широкомасштабные атаки маловероятными в современной войне. Развитие беспилотных летательных аппаратов и спутниковой разведки превратили поле боя в пространство почти постоянного наблюдения, что делает сложным достижение тактической неожиданности.

Как отмечает Тренировочное командование армии США (TRADOC), «распространение беспилотных летательных систем во время украинско-российской войны создало прозрачное поле боя». Однако, несмотря на многочисленные российские дроны, которые внимательно следили за украинскими перемещениями, Украине удалось сосредоточить силы и осуществить атаку, которая ошеломила Кремль и привела к захвату сотен квадратных км территории.

Украина подготовила наступление, опираясь на методы, которые применила Германия во время Арденнского наступления в декабре 1944 года. Она сконцентрировала свои лучшие бригады для наступления на востоке, тем самым разредив российскую оборону на основной линии фронта. Как указано в отчете TRADOC, до 75% российских сухопутных сил, включая воздушно-десантные подразделения, были сосредоточены на востоке Украины, что сделало Курск более уязвимым. Кроме того, разведывательные средства России также были сконцентрированы в других районах, где Россия проводила активные боевые действия.

Для обеспечения секретности операции украинское командование хранило планы в тайне, ограничив информацию до узкого круга лиц. Украинские военные также использовали дезинформацию, например, распространяли информацию, что не смогут начать наступление до весны 2025 года. Отдельные подразделения, например 61-я механизированная бригада, объявили о переброске в другие районы, чтобы сбить российскую разведку с толку.

Дополнительно Украина активно противодействовала разведывательным системам России, атакуя ее аэродромы и уничтожая российские дроны. Украинские силы применили ракеты, дроны и артиллерию, чтобы ограничить возможность российского подкрепления. Это напоминает Арденнскую операцию, когда Германия воспользовалась неблагоприятными погодными условиями, которые делали невозможным воздушную разведку противников.

Издание отмечает, что украинское наступление вызвало тревогу в Москве, но не смогло значительно отвлечь российские силы от восточного фронта, а контратаки России постепенно уменьшают украинские достижения в этом направлении. Однако украинская операция показала, что внезапные атаки возможны даже в современную эпоху развитых разведывательных технологий, когда надлежащее планирование и сокрытие движений могут обеспечить оперативную неожиданность.

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