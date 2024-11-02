Украинские пограничники разгромили оккупантов и их технику на Волчанском направлении
- 2.11.2024, 19:42
С помощью дронов.
На Волчанском направлении бойцы подразделения Falcon нанесли противнику огневых поражений FPV-дронами. Благодаря атаке была уничтожена российская техника и сами оккупанты.
Об этом сообщает в Telegram-каналн Госпогранслужбы Украины.
«FPV-дронами пограничники бригады «Гарт» поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава на Волчанском направлении», - сообщили пограничники.
В то же время до этого было подтверждено уничтожение еще не менее 4 оккупантов, а 5 ранены.