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Украинские пограничники разгромили оккупантов и их технику на Волчанском направлении

  • 2.11.2024, 19:42
Украинские пограничники разгромили оккупантов и их технику на Волчанском направлении

С помощью дронов.

На Волчанском направлении бойцы подразделения Falcon нанесли противнику огневых поражений FPV-дронами. Благодаря атаке была уничтожена российская техника и сами оккупанты.

Об этом сообщает в Telegram-каналн Госпогранслужбы Украины.

«FPV-дронами пограничники бригады «Гарт» поразили вражеские транспортные средства, антенны связи, гаубицу Д-20 и укрытие личного состава на Волчанском направлении», - сообщили пограничники.

В то же время до этого было подтверждено уничтожение еще не менее 4 оккупантов, а 5 ранены.

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