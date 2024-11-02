Россияне ударили по Днепропетровской области 1 2.11.2024, 20:28

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Среди раненых есть дети.

Российские военные атаковали Днепровский район Днепропетровской области. Как результат - 8 человек получили ранения. Среди них двое детей в возрасте 8 и 15 лет. Об этом говорится в заявлении Днепропетровской областной прокуратуры.

Кроме этого в районе также повреждена критическая инфраструктура.

Позже глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что двух детей, которые получили ранения во время ракетного удара по Днепровскому району, госпитализировали.

У девочки 8 лет осколочные поражения лица, у 15-летнего парня - обеих голеней. Они в удовлетворительном состоянии.

«В больнице также и 83-летняя женщина - «тяжелая». У нее травмирована нога. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте, оправляться будут дома. Всего из-за российской атаки пострадали 8 человек», - добавил Лысак.

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