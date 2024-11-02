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Очень ленивого угонщика застал за рулем своего авто житель Бразилии

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  • 2.11.2024, 22:43
Очень ленивого угонщика застал за рулем своего авто житель Бразилии

Видеохит.

Как сообщает портал People, одним октябрьским утром 73-летний житель бразильского города Манаус Антонио Луис Лаги обнаружил в своем автомобиле незваного гостя.

Антонио собирался ехать на прием к врачу, открыл водительскую дверь своей машины и увидел ленивца, висящего вниз головой на руле.

Как он туда попал? Район, где живет владелец авто, славится своей близостью к тропическим лесам Амазонки.

Сын Антонио Бруно разместил видео находки в соцсетях и объяснил как животное могло попасть в авто: «Обычно отец оставляет окно машины открытым на ночь из-за жары. Когда он хотел уехать утром, то обнаружил ленивца внутри машины».

Публикация уже собрала более полутора миллионов просмотров и около 200 тысяч лайков. В комментариях люди шутят, что ленивец пытался угнать автомобиль, но не успел. Кто-то написал: «Это ты, когда хочешь что-то сделать, но тебе мешает лень».

Что стало с ленивцем? Антонио убедил швейцара своего кондоминиума вернуть того в дикую природу.

@cantorbrunofarkas

A Preguicinha só queria uma carona pro centro! Kkkkkkk 😅

♬ som original - cantorbrunofarkas

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