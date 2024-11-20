Белорусскую компанию, партнера YouTube и Meta, продали кипрскому медиахолдингу 1 20.11.2024, 11:09

Компания помогает монетизировать десятки тысяч блогеров.

Инвесткомпания Zubr Capital закрыла сделку по продаже контрольной доли в финтехбизнесе с белорусскими корнями Mediacube. Об этом сообщает издание «Белорусы и рынок».

Mediacube — это основанная в Беларуси партнерская компания YouTube и Meta, которая помогает монетизировать десятки тысяч блогеров в более чем 130 странах, в том числе Влада Бумагу. Покупателем стал базирующийся на Кипре медиахолдинг TheSoul Publishing. Он принадлежит основателям сайта о рекламе Adme, который в 2004 году запустили два приятеля из Казани.

За сколько продана доля, участники сделки не комментируют.

Генеральный директор TheSoul Publishing Артур Мамедов заявил, что эта покупка стала еще одним шагом в текущей стратегии компании «по разработке интегрированной многоплатформенной экосистемы креаторов».

В свою очередь основатель Mediacube белорус Михаил Быченок подчеркнул, что партнерство с TheSoul Publishing позволит «продвигать наши финтехрешения еще дальше».

Компания Mediacube в 2015 году выиграла тендер YouTube на звание официального партнера, сотрудничала с многими известными блогерами. В 2019 году проект заинтересовал инвестора — инвестиционную компанию Zubr Capital, которая стала владельцем миноритарного пакета Mediacube и принесла дополнительные деньги в развитие бизнеса. Головная компания группы «ЭмСиЭн Глобал» стала резидентом Парка высоких технологий и разработала финтехсистему, которая позволяет креаторам управлять своими доходами.

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