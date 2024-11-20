Reuters: Путин готов к переговорам с Трампом по прекращению огня в Украине 1 20.11.2024, 11:56

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Но выдвигает условия.

Российский диктатор Владимир Путин готов обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но исключает любые значительные территориальные уступки и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций вступить в НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может в целом согласиться на замораживание конфликта вдоль линии фронта.

Собеседники издания также заявили, что может быть возможность для переговоров по «разделу» Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, поскольку несмотря на заявления РФ о том, что все эти области якобы являются ее частью, войска оккупантов контролируют лишь 70−80% этой территории.

При этом, по словам чиновников, Россия может согласиться вывести войска с относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях.

Два источника также сообщили, что решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить американскими ракетами ATACMS вглубь России может «усложнить и задержать любое урегулирование и усилить требования Москвы».

При этом, по словам собеседников издания, если не будет достигнута договоренность о прекращении огня, Россия будет продолжать воевать.

Кроме того, отмечается, что хотя Россия «не допустит» вступления Украины в НАТО или присутствия войск Альянса на территории Украины, она «открыта к обсуждению» гарантий безопасности для Киева.

Среди других уступок Украины, на которых может настаивать Кремль — согласие Киева ограничить численность своих вооруженных сил и обязательство «не ограничивать использование русского языка».

Эмигрант в США из Советского Союза Дмитрий Саймс, который является одним из наиболее авторитетных российских экспертов по вопросам Америки, считает, что соглашение о прекращении огня может быть заключено относительно быстро. В то же время более широкое, долговременное соглашение, которое бы учитывало интересы безопасности как Украины, так и России, будет чрезвычайно сложно заключить, добавил он.

«Большого соглашения, по моему мнению, будет очень трудно достичь, поскольку позиции обеих сторон очень далеки друг от друга», — отметил он.

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