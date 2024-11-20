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США признали Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы

  • 20.11.2024, 12:06
  • 3,130
США признали Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы
Эдмундо Гонсалес

Появилась реакция лидера оппозиции и режима Мадуро.

США признали одного из лидеров венесуэльской оппозиции, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, избранным президентом этой южноамериканской страны, сообщает «Немецкая волна».

Венесуэльский народ 28 июля отчетливо высказался, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во вторник, 19 ноября. «Демократия требует уважать волю избирателей», - подчеркнул глава Госдепартамента.

Сам Гонсалес выразил признательность позицией Вашингтона. Этот жест «отдает дань уважения переменам в нашей стране и гражданскому подвигу, который мы сообща совершили 28 июля», написал политик в сети микроблогов X.

Каракас критически отреагировал на слова главы дипломатии США. Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль назвал своего американского коллегу «общепризнанным врагом Венесуэлы».

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