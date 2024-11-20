В Минске продают 24-летнюю Alfa Romeo 166 за $15 тысяч

В Минске продают 24-летнюю Alfa Romeo 166 за $15 тысяч3
- 20.11.2024, 19:47
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Что в ней особенного?
Выставленный на продажу автомобиль выпущен в 2000 году. Под капотом этой Alfa Romeo 166 находится легендарный двигатель 2.5 V6 Busso мощностью 190 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Машину с доработками оценили в 15 тысяч долларов. В описании владелец добавляет, что готов рассмотреть обмен на интересный и эксклюзивный автомобиль.
Шесть лет в новом облике
В объявлении указано, что это не просто очередная 166-я, а реставрационный проект. В текущем состоянии автомобиль находится с 2018 года.
Автомобиль имеет довольно богатую комплектацию по меркам 2000 года, хотя и не самую топовую для этой модели. Визуально машина выглядит очень ухоженной. Кожаный салон, несмотря на возраст, сохранился в хорошем состоянии, передает «Наша Нiва».
Даже днище автомобиля для 24-летней машины выглядит очень бодро.
Заявленный пробег автомобиля — 250 тысяч километров. Продавец утверждает, что с 2018 года машина проехала всего 35 тысяч километров. Её использовали только в летний период, зимой Alfa Romeo хранилась в подземном паркинге.
Это похоже на правду: вероятно, автомобиль использовался как машина выходного дня. Летом 2020 года машина успела засветиться в СМИ, тогда её пробег составлял 226 тысяч километров.
В том же интервью было указано, что владелец купил эту машину за сумму около 8 тысяч долларов, что на тот момент также было в несколько раз больше, чем стоили аналогичные автомобили.
Судя по всему, последние годы автомобиль находился и эксплуатировался в Польше. Заинтересованных в покупке продавец приглашает написать в инстаграм-аккаунт автомобиля или в телеграм на польский номер.