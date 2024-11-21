Российские авиакомпании остановили полеты половины Airbus neo 21.11.2024, 9:51

Из-за проблем с ремонтом.

В России перестал летать каждый второй самолет Airbus A320/A321neo: из 66 воздушных судов этого семейства, находящихся в распоряжении российских авиакомпаний, в воздух больше не поднимаются 34, сообщили «Коммерсанту» источники в авиаотрасли.

Наиболее сложная ситуация сложилась у крупнейшей частной авиакомпании России — S7. У нее припаркован 31 из 39 самолетов A320/A321neo возрастом от трех до семи лет. У «Аэрофлота» из девяти таких воздушных судов на обслуживании находятся два, а у «Уральских авиалиний» припаркован один самолет из 11.

По словам источников «Коммерсанта», приостановка полетов произошла из-за сложностей с обслуживанием американских двигателей Pratt & Whitney (P&W) и французских Leap. При этом, как считают собеседники издания, до половины простаивающих лайнеров могут уже не вернуться к полетам. Так, ресурсы двигателей более чем у 20 лайнеров в парке S7 фактически исчерпаны.

Также источники отмечают, что P&W в прошлом году отзывал свои двигатели, из-за чего авиакомпаниям пришлось сокращать рейсы, а этим летом Airbus урезала планы поставок новых самолетов из-за нехватки двигателей от этой компании и Leap.

Ситуация с французским производителем считается «менее критичной»: его двигатели требуют ремонта в среднем каждые 2—2,5 года, тогда как у P&W — каждые полтора года. При этом техника предыдущего поколения могла проработать без ремонта до пяти-семи лет. Основная проблема нынешних двигателей — хрупкие лопатки, пишет «Коммерсант».

Источники издания прогнозируют, что в отсутствие ремонта в России самолеты A320/A321neo начнут массово выбывать из эксплуатации с 2026 года. Некоторые авиакомпании запрашивали у Минтранса разрешение на вывоз лайнеров за границу для ремонта, но не получили ответа. Некоторые собеседники «Коммерсанта» считают, что это вряд ли бы помогло — ремонт можно сделать только в «недружественных» странах, а поставки двигателей отслеживаются, чтобы они не попали в Россию. Другие собеседники говорят, что ситуацию можно улучшить, если начать завозить в страну детали двигателей по отдельности.

До войны в Украине авиапарк российских компаний насчитывал 1031 самолет. Почти две трети флота составляли воздушные суда производства Boeing и Airbus. США, ЕС, Великобритания и другие страны в рамках санкций запретили экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах. Boeing и Airbus приостановили техобслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

Планы России наладить собственное производство авиационных деталей пока успехом не увенчались. По прогнозам Oliver Wyman, к 2026 году российский авиапарк может сократиться более чем вдвое.

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