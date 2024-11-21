«Другого языка Лукашенко не понимает» 21.11.2024, 11:29

В Европарламенте призвали добиваться освобождения белорусских политзаключенных через жесткие санкции.

В Европейском парламенте прошла дискуссия под названием «Белорусские политические заключенные. Путь к свободе ценой в свободу». В мероприятии, которое 19 ноября прошло в Брюсселе, участвовали депутаты Европейского парламента, работники Еврокомиссии, родственники политзаключенных (чьи имена просили не называть в целях безопасности), главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, представители белорусского гражданского общества: заместитель председателя партии «Народная Грамада» Евгений Вильский, активист независимого профсоюзного движения Максим Позняков, правозащитник Леонид Судаленко, руководитель общественного движения «Страна для жизни» Виталий Савюк, сопредседатель Белорусской христианской демократии Георгий Дмитрук.

Как сообщает корреспондент сайта Charter97.org в Брюсселе, польский евродепутат Аркадиуш Мулярчик предложил добиваться освобождения политзаключенных, оказывая влияние на транзит китайских товаров через Беларусь, подчеркнув, что для этого необходимо единство.

«Обращение с белорусскими политическим заключенными — самое жестокое за все время, которое мы когда-либо видели», — констатировал евродепутат из Нидерландов Тейс Ройтен.

Евродепутат от Польши Михал Щерба напомнил о важности организации юридического преследования режима Лукашенко на международной арене.

Парламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичиус отметил, что количество выпущенных на свободу политзаключенных весьма незначительно, в то время как происходят новые аресты.

Евродепутат от Польши Михал Ваврикевич подчеркнул, что свободная демократическая Беларусь — критически важна для будущего нашей общей Европы. «Единственный способ переговоров с диктатором — это усиление давления. Санкции должны быть болезненными Лукашенко», — добавил депутат.

Еще один польский парламентарий Михал Кобоско выразил свою солидарность с белорусами: «Мы в Европейском парламенте не прекратим вас поддерживать».

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала о страшной ситуации с белорусскими политзаключенными и призвала усилить давление на режим Лукашенко:

— Сегодня нас всех, белорусов, пытаются заставить замолчать. Не только живущих внутри страны, но даже тех, кому удалось бежать от политических преследований за границу. Внутри страны продолжается политический террор, развязанный после президентских выборов 2020 года, а против эмигрантов, которые рассказывают о преступлениях режима, власти возбуждают уголовные дела за «измену государству».

Но мы не можем молчать. Молчать о политзаключенных — это значит обрекать их на смерть. Я сама бывшая политзаключенная и знаю, что в тюрьме главное — чтобы о тебе помнили на свободе. Это дает силы, чтобы выжить.

Сегодня в белорусских тюрьмах находятся тысячи политзаключенных. Известны фамилии только полутора тысяч человек, хотя на самом деле в заключении могут находиться до 10 000 узников совести. Их близких запугивают, они боятся обращаться в правозащитные организации. На днях в Беларуси снова прошли массовые аресты — задерживали родственников политзаключенных якобы за получение ими помощи от правозащитников.

Это страшно, что мы не знаем имена всех узников совести. Но страшнее всего, что некоторые фамилии мы узнаем тогда, когда эти люди умерли в тюрьме.

Буквально две недели назад в белорусской тюрьме умер политзаключенный Дмитрий Шлетгауэр. Он был гражданином России немецкого происхождения, ему было всего 22 года. Причиной смерти молодого парня назвали удушение. Родственники говорят, что совершить суицид Дмитрий не мог, недавно у него родился сын. Не исключено, что его могли убить.

Дмитрий Шлетгауэр стал седьмым политзаключенным, который погиб в белорусской тюрьме.

До это в тюрьмах погибли известный художник Алесь Пушкин, активист Витольд Ашурок, предприниматель Александр Кулинич, гражданский активист и журналист Игорь Ледник, IT-специалист Вадим Храсько, общественный деятель и блогер Николай Климович, общественный активист Дмитрий Дудойть.

Политзаключенные умирали не только в тюрьмах, но и при задержании.

Также известно, что 5 июля 2023 года в Лидском отделении милиции после задержания якобы от проблем с сердцем скончался поэт Дмитрий Сорокин.

В 2021 году от COVID-19 в белорусских изоляторах умерли двое задержанных по политических мотивам: Елена Амелина и Сергей Щетинко.

Также в 2021 году в Минске 17-летний подросток покончил жизнь самоубийством из-за преследования за участие в акциях протеста. Он выпрыгнул с 16-этажного здания.

Сколько людей на самом деле лишились жизни после пыток в белорусских тюрьмах — мы не знаем, поскольку не знаем имен всех политзаключенных.

А угроза жизни в белорусской тюрьме возникает постоянно. Над людьми издеваются, их пытают, держат в чудовищных условиях, не предоставляют лечения и нормального питания. Система белорусского ГУЛАГа пытается их уничтожить физически и психологически.

Некоторых политиков годами держат в полной изоляции. Самая страшная ситуация — с лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем. Только представьте себе: с мая 2020 года, то есть уже четыре с половиной года (!), его содержат в одиночной камере. И уже почти два года мы совершенно ничего не знаем о нем: ему запрещены встречи с адвокатом и супругой, от него нет звонков и писем. Политику 69 лет, он четыре раза переболел в тюрьме ковидом, у него проблемы с сердцем.

Для некоторых тюремный срок не имеет конца. Активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина-Шарендо Панасюк, матери двоих детей, уже три раза продлевали тюремный срок. Недавно состоялся уже четвертый суд над ней, и не исключено, что в 2025 году ее снова незаконно осудят по традиционной статье «неповиновение администрации».

Для Полины, у которой тяжелое хроническое заболевание (панкреатит), это может стать смертным приговором. С женщиной крайне жестоко обращаются, она постоянно попадает в штрафные изоляторы (место пыток в тюрьме), ее подвергали избиениям. Необходимую медпомощь Полине не оказывают.

Я бы хотела рассказать обо всех политзаключенных Беларуси, но у меня ограничено время. Скажу только одно: это настоящие герои, лучшие люди моей страны, и их надо спасать.

Спасти их можно только, если действовать с позиции силы. Другого языка диктатор Лукашенко не понимает. Ни в коем случае нельзя снимать с преступного режима экономические санкции. Даже если он сегодня освобождает 30 измученных и запуганных политзаключенных, тут же арестовывает 60 новых политических заложников. Суть диктаторского режима не меняется.

Никаких послаблений режиму до освобождения всех политзаключенных и прекращения практики террора быть не должно. Происходящее в белорусских тюрьмах — это преступление против человечности. Режим Лукашенко попрал все законы: белорусские и международные. Санкции необходимо только усиливать, вплоть до полной остановки торговли с режимом Лукашенко и транзита товаров через территорию нашей страны. Уверена, через очень короткое время после закрытия границ для товаров режим пойдет на попятную и начнет освобождать людей из тюрем. Надо только настаивать на освобождении всех, без исключения, узников совести. Для этого правозащитники должны получить доступ к информации обо всех задержанных и осужденных в Беларуси людях.

Это не фантастический сценарий, а вполне реальный. Для его осуществления нужны: политическая воля со стороны стран Запада, истинное сострадание к страдающим от несправедливости людям и стратегическое видение. Ведь свободная демократическая Беларусь — это ключ к региональной безопасности», — заявила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина

Заместитель председателя «Народнай Грамады» Евгений Вильский напомнил о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче, который провел в тюремных застенках более 11 лет. «Белорусские политзаключенные являются героями нашего времени, у нас есть обязанность сделать все, чтобы их освободить», — отметил политик и призвал усилить санкции против белорусского режима. По его мнению, применение санкций должно быть соразмерно репрессиям в отношении политзаключенных.

«Санкции должны быть направлены против государственных предприятий, чиновников, судей и предпринимателей, работающих на семью Лукашенко. Важно затронуть компании, которые получают прибыль от сотрудничества с белорусскими исправительными учреждениями, использующими принудительный (фактически — рабский) труд заключенных. Санкции должны быть напрямую связаны с делами политических заключенных», — заявил Вильский.

«Мы призываем международное сообщество начать процесс против тех, кто совершает преступления против человечности», — добавил политик.

Руководитель общественного движения «Страна для жизни» Виталий Савюк рассказал о ситуации с политзаключенным Сергеем Тихановским и заявил, что «борьба за освобождение политзаключенных — общественный долг каждого»

Правозащитник Леонид Судаленко рассказал о заключенном в белорусскую тюрьму Нобелевском лауреате Алесе Беляцком и отметил, что преследования политических заключенных продолжается и после их освобождения: «Государство создает такие условия, чтобы выталкивать только что освободившихся бывших политзаключенных из страны».

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Георгий Дмитрук довел информацию о лидере своей партии, политзаключенном Павле Северинце. И предложил свое объяснение, почему режим Лукашенко удерживается у власти столько лет: западный realpolitik и поддержка России.

Активист независимого профсоюзного движения Максим Позняков напомнил, что в 2023 году была принята резолюция Международной организации труда о применении статьи 33 Устава МОТ. «Резолюция призывает все государства-члены МОТ пересмотреть любые взаимоотношения с белорусским правительством: культурные, политические, экономические, спортивные — любые», — подчеркнул активист.

Профсоюзный активист отметил, что, к сожалению, правительства члены МОТ игнорируют решение организации и сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы в отношении белорусского режима все-таки была применена 33 статья Устава МОТ, предусматривающая торговое эмбарго.

Заместитель начальника отдела Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Уберт Дюхот назвал основные компоненты стратегии ЕС в отношении Беларуси: солидарность, поддержка, санкции. «ЕС и Еврокомиссия продолжит оставаться солидарными с Беларусью», — сказал чиновник

Заместитель начальника отдела Европейской службы внешних действий по Грузии, Молдове, Армении, Азербайджану, Беларуси Жюльен Буртембург заявил о том, что Евросоюз не будет признавать предстоящие так называемые «выборы».

«Нам нужно больше, чем слова солидарности. Нам нужны действия», — подчеркнул дипломат.

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