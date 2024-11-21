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Новым премьер-министром Литвы стал Гинтаутас Палуцкас

  • 21.11.2024, 13:42
Новым премьер-министром Литвы стал Гинтаутас Палуцкас

За представителя Социал-демократической партии проголосовали 88 депутатов Сейма.

Сейм Литвы в четверг, 21 ноября, проголосовал за назначение Гинтаутаса Палуцкаса новым премьер-министром.

Об этом сообщает LRT.

За кандидатуру Палуцкаса проголосовали 88 депутатов Сейма, 34 проголосовали против и шестеро воздержались.

Теперь он должен представить парламенту сформированный и утвержденный президентом Кабинет министров, а также представить на рассмотрение программу деятельности правительства не позднее, чем через 15 дней после назначения.

Палуцкас — представитель Социал-демократической партии Литвы, которая вместе с Союзом демократов «Во имя Литвы» и «Зарей Немана» создает правящую коалицию.

Палуцкас после голосования поблагодарил за «праздник демократии».

«Я считаю, что во время наших дискуссий все еще звучали отголоски некоторых предвыборных баталий. Я надеюсь, что скоро они утихнут и мы перейдем к деловой повестке дня», – сказал он.

Ранее в интервью телеканалу Nowdays Палуцкас поддержал белорусскую диаспору Литвы.

— Напомню, что белорусов мы, как государство, пригласили сами. Пригласили, пытаясь создать для них демократические и безопасные условия для жизни, работы и открытия бизнеса, после того как господин Лукашенко в очередной раз — в кавычках — «победил» на выборах в Беларуси. Говорить, что приехавшие сюда беларусы делают что-то плохое, у меня лично язык не повернется. Тем более что они действительно вносят вклад в нашу экономику и являются участниками рынка труда, — сказал политик.

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